La diretta web di Cittadella - Benevento Seguite con noi la testuale del match dei giallorossi

45' Termina il primo tempo: Cittadella - Benevento 0-1

40' Ammonito Siega

37' GOOOL DEL BENEVENTOOOOOO: Insigne serve Asencio al centro che gonfia la rete con un preciso tiro dal limite

35' Il Benevento stazione nella metà campo avversaria, ma non riesce a creare occasioni nitide

27' E' una gara molto equilibrata: i giallorossi negli ultimi minuti cominciano ad alzare il baricentro

21' Sinistro di Di Chiara che vola alto sopra la traversa

15' Il Benevento cerca di velocizzare il gioco

8' Fase di studio per il Benevento che tiene il ritmo basso

3' Avvio intraprendente del Cittadella che ci prova subito con Iori dalla distanza, ma la palla si spegne sul fondo

21:03 Comincia la partita

21:00 Entrano i calciatori in campo

Tra pochi minuti il Benevento scenderà in campo al Tombolato per sfidare il Cittadella, in un incontro valido per la quinta giornata del campionato di serie B. Tanti cambiamenti di Bucchi nella formazione titolare. Ecco gli undici che scenderanno in campo:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Drudi, Frare, Rizzo; Iori, Pasa, Proia; Siega; Strizzolo, Malcore. A disp.: Maniero, Benedetti, Schenetti, Settembrini, Scappini, Branca, Maniero, Dalla Bernardina, Bussaglia, Finotto. All.: Venturato

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Del Pinto, Nocerino, Tello; Insigne, Asencio, Buonaiuto. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Costa, Coda, Viola, Maggio, Improta, Bandinelli, Ricci, Volpicelli. All.: Bucchi

Ical