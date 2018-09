Nocerino: "Siamo maturi. Continuiamo con la giusta umiltà" "Successi del genere aiutano a rafforzare morale e autostima"

E' stato intervistato dai colleghi di Dazn subito dopo il triplice fischio del Tombolato. Ecco il commento di Nocerino sui preziosi tre punti conquistati dal Benevento: “Abbiamo dimostrato maturità e intelligenza. I grandi successi passano anche da queste partite perché rafforzano morale e autostima. Non ho mai visto nessuno vincere senza soffrire. Manteniamo i piedi per terra con la consapevolezza di poter migliorare su determinati aspetti. Continuiamo con grande umiltà. La mia scelta? Non è importante la categoria, anche perché a Benevento ho trovato persone che valgono almeno tre categorie sopra questa. Cercherò fino alla fine di dare il massimo. Il passato non gioca: guardo solo il presente”.