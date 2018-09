Puggioni: "Un applauso alla coralità di questa squadra" "Abbiamo messo un grande mattoncino verso il nostro obiettivo"

Ecco il commento di Puggioni al termine del match con il Cittadella. L'estremo difensore è stato protagonista di una serie di interventi decisivi: “Faccio un grande applauso alla coralità di questa squadra. Sono subentrati altri ragazzi che hanno fatto una grande partita e questo dà merito alla qualità della rosa e degli allenamenti. Vincere su questo campo non è affatto semplice e sfido chiunque a farlo. Nell'ultima occasione del Cittadella ho temuto il peggio, ma fortunatamente sono riuscito a sventare la sfera. Sono tre punti importanti anche in vista della sfida di domenica. La fase difensiva? Ha bisogno di coralità. Questa è una squadra nuova e necessita di tempo per perfezionare al meglio le varie dinamiche. Non abbiamo avuto la giusta continuità nel precampionato e adesso la stiamo trovando. Lavoriamo con grande abnegazione e anche oggi abbiamo messo un grande mattoncino verso il nostro obiettivo. Il segreto è giocare sempre ogni partita con il piglio giusto”.

CONFERMA - “In estate ho ricevuto diverse proposte dalla serie A, ma non me la sono sentito di lasciare il presidente nel momento dell'inferno. E' stato giusto restare e prendersi le responsabilità che si hanno nel difendere la porta del Benevento. Cerco di dare il meglio per regalare il sogno a questa città”.