Asencio: "Puntiamo il più in alto possibile" "Sono più maturo. Mi dispiace non aver segnato altri gol"

Ha realizzato il gol che ha deciso l'incontro del Tombolato. Asencio ha analizzato così l'importante successo di questa sera: “La rete è scaturita da una bella ripartenza: merito di Insigne che è stato bravo a vedermi. Quando è arrivato il pallone ho calciato forte e fortunatamente è andato dentro. Mi sento più maturo dopo la stagione vissuta ad Avellino, ma anche qui ho trovato calciatori di esperienza che mi insegnano tanto e per me è fondamentale. Mi trovo in un gruppo che mi mette in condizione di segnare: questa sera potevo fare altri gol e mi dispiace averne realizzato solo uno. Il Tombolato è un campo difficile e il Cittadella è davvero una bella squadra. Siamo felici di questo successo e continuiamo il nostro cammino: puntiamo il più in alto possibile”.

