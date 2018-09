Billong: "Tre punti importanti: lavoriamo per vincere" "Sono felice dello spazio che mi sta dando il mister"

Si è rivelato uno dei migliori in campo tra i giallorossi. Il centrale difensivo Billong ha commentato con entusiasmo il successo ottenuto al Tombolato: “Abbiamo vinto su un campo molto difficile e per noi sono tre punti molto importanti. Da parte mia c'è tanta felicità perché il mister mi fa giocare, permettendomi tra l'altro di mettere minuti nelle gambe. In rosa ci sono tanti calciatori di assoluto livello: lavoriamo ogni giorno tutti insieme per vincere”.