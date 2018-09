Bucchi: "Il gruppo mi sta dando delle risposte importanti" "Siamo riusciti a battere un'avversaria molto forte. Da domani penseremo al Foggia"

E' un Bucchi soddisfatto quello che ha parlato nel dopo partita ai microfoni di Ottochannel. Ecco il commento del tecnico giallorosso: “Il turnover? E' un termine che non accetto perché in questa squadra tutti meritano di giocare. Siamo riusciti a battere un'avversaria molto forte interpretando molto bene la partita. Alla fine c'è stata un po' di sofferenza: dovevamo essere più bravi a gestire la palla provando a sfruttare meglio le ripartenze, anche se la capacità di tenere botta in determinati momenti è fondamentale. Il gruppo mi sta dando delle risposte importanti, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Asencio? La sua prestazione non è affatto una novità. Ho in rosa due attaccanti fortissimi che possono giocare anche insieme. Zero gol subiti? Il merito è di tutta la squadra che è riuscita a restare unita in ogni momento della gara. Questa sera ci rilassiamo e da domani penseremo al Foggia. Ci alleneremo qui a Cittadella e poi torneremo nel Sannio in serata. I rossoneri hanno grande qualità e giocano ogni partita con l'obbligo di fare risultato a tutti i costi a causa della penalizzazione. In questo inizio di campionato hanno perso delle partite in cui meritavano un risultato diverso. Costa e Antei? Costa ha recuperato dall'infortunio, mentre Antei non è stato convocato a causa dell'influenza”.