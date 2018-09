Benevento, venerdì la ripresa in vista del Foggia Lo staff tecnico ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo il successo di Cittadella

La vittoria di Cittadella è ancora nella testa di tutti, ma il campionato non si ferma e occorre pensare già alla sfida di domenica contro il Foggia. Questa mattina i giallorossi hanno sostenuto una seduta di allenamento in terra veneta, poi nel pomeriggio sono rientrati nel Sannio. Lo staff tecnico gli ha concesso un giorno di riposo: per tale motivo la preparazione riprenderà nella giornata di venerdì. Sabato ci sarà la rifinitura prima della partenza per il ritiro di Venticano dove Bucchi e i suoi ragazzi ultimeranno l'organizzazione dell'importante sfida con i satanelli che questa sera scenderanno in campo contro il Padova. Inutile dire che l'incontro sarà attentamente visionato dal tecnico per pensare alle mosse da attuare al Ciro Vigorito per una sfida molto attesa e sentita da entrambe le tifoserie.