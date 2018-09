Sale l'entusiasmo: con il Foggia ci sarà una coreografia Ad annunciarlo è stata la Curva Sud che sarà protagonista di un altro spettacolo

Sale l'entusiasmo in città per la sfida in programma domenica sera tra Benevento e Foggia. In vista dell'incontro la Curva Sud ha annunciato l'allestimento di una coreografia attraverso i propri canali social:

La Curva Sud chiama a raccolta il popolo giallorosso.L’avvio di stagione e’ stato esaltante ma allo stesso tempo non bisogna abbassare la guardia.Domenica ci attende una gara difficilissima contro i “rivali” Foggiani e,non dobbiamo farci cogliere impreparati.Per l’occasione,la Sud allestira’ ancora una volta una coreografia all’altezza della situazione.La stessa sara’ composta con i cartoncini dei nostri colori.Vi chiediamo di venire con largo anticipo in curva,per facilitarci i il lavoro nella distribuzione dei medesimi e,di non cambiare posti una volta assegnato il cartoncino della coreografia.Vogliamo ribadire che mettere in atto una coreografia,ci costa tempo e denaro.Quindi vi chiediamo di rispettare il nostro operato e,di utilizzare il materiale coreografico solo per il fine cui e’ destinato.Inoltre vogliamo che domenica la Sud sia una bolgia e,pertanto,vi invitiamo a fare quadrato nella parte centrale,seguire i lanciacori,sventolare le bandiere e,sostenere la strega per tutta la durata della partita.Volevamo inoltre comunicarvi che e’ in atto l’allestimento di pullman per la trasferta di Pescara al costo di euro 15.Chiunque fosse interessato a viaggiare con noi puo’ prenotare il proprio posto presso la Publikcenter di via Massimo D’Azeglio.Orario e luogo di partenza saranno comunicati successivamente.A breve ci sara’ nuovamente disponibilita’ delle sciarpe invernali proposte lo scorso anno e,presenteremo la nuova felpa.Comunicheremo in seguito data e modalita’ per le prenotazioni ed acquisti.Continuate a seguirci ed a sostenere la Curva…Avanti Ultras!