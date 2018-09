Questa sera la differita di Cittadella - Benevento sul 696 La telecronaca sarà affidata ad Antonio Martone

Questa sera sintonizzatevi su Ottochannel 696 per non perdervi la differita del match vinto dal Benevento sul campo del Cittadella a partire dalle 22:45. La telecronaca, come sempre, sarà affidata ad Antonio Martone. La replica sarà trasmessa anche venerdì alle ore 17.30 e alle 21.00. Non mancate.