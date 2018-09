Prevendita, ecco l'aggiornamento di Benevento - Foggia Anche oggi si è registrata una impennata

Procede a ritmo costante la prevendita per l'attesa sfida di domenica sera tra Benevento e Foggia. In casa giallorossa si è registrata una piccola impennata che ha portato il parziale a 2086 tagliandi. Da segnalare un incremento anche nel settore ospiti con quota 1216 emissioni. Il totale complessivo, comprensivo di abbonati, permette di raggiungere 11737 spettatori. Inutile dire che l'obiettivo è quello di superare il dato fatto registrare in occasione del derby con la Salernitana. A due giorni dall'inizio della contesa questo traguardo è più che fattibile.