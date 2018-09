Ecco chi scenderà in campo contro il Foggia Stessa formazione con la Salernitana con due variazioni

Stessa formazione scesa in campo contro la Salernitana con due sole variazioni. In difesa vista l'assenza di Billong e a centrocampo per far rifiatare Tello utilizzato nelle ultime due sfide. Si torna quindi alle origini dopo la parentesi di Cittadella. In campo col 4-3-3. Puggioni tra i pali. In difesa Maggio, Volta, Costa, Letizia. A centrocampo Nocerino, Viola, Bandinelli. Tridente affidato a Ricci, Coda e Improta.

Le foto dell'allenamento prima della sfida col Lecce