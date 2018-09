Diretta web dal Vigorito per Benevento - Foggia 3 a 1 per i satanelli

83' Coda riceve da Letizia ma non trova il tempo giusto e perde palla, poi prova Asencio ad andare al tiro ma inutilmente

80' Mazzeo di testa chiama Puggioni ma l'arbitro fischia per un fallo dell'attaccante su Letizia

78' Angolo per i satanelli, Bandinelli devia ancora

77' Entra Insigne al posto di Improta

66' Entra Buonaiuto per Nocerino, ora è 3-4-3 con Letizia spostasto a destra nella zona nevralgica del campo

65' Ammonito Ranieri per fallo su Letizia

62' Per Il Foggia esce Kragl ed entra Ranieri

59' Ammonito Maggio per fallo su Mazzeo

59' Il Foggia cala il tris con Galano. Contropiede dei satanelli con Viola che perde palla e il Foggia ne approfitta. Maggio fa fallo su Mazzeo, la palla arriva a Deli che la consegna a Galano, per lui non ci sono problemi

57' Per il Foggia entra Agnelli, esce Busellato. Per il Benevento Asencio al posto di Ricci, cambia la fisionomia dell strega

52' Ammonito Kragl

51' Occasione per Nocerino che può portare la strega al pareggio ma non ne approfitta

48' Raddoppio del Foggia che si porta in vantaggio con l'ex Camporese di testa su cross di Galano

45' Termina il primo tempo sul risultato di 1 a 1, l'arbitro non concede nessun minuto di recupero

44' Ammoniti Bandinelli e Busellato

43' Maggio per Ricci che la riconsegna al capitano, prova il cross ma il portiere la prende

39' dalla sinistra cross a giro di Letizia, all'invito risponde Ricci ma è in ritardo

38' bel cross di Ricci, Coda manca l'aggancio da ottima posizione

35' tiro sporco di Bandinelli, nessun problema per la difesa rossonera

27' Angolo del Benevento. Viola per Nocerino che crossa al centro, la difesa rossonera spazza via, Bandinelli al tiro ma non passa

23' Pareggio del Foggia, Kragl su punizione beffa Puggioni

19' Ammonito Volta per proteste

18' Angolo per il Benevento, non si capiscono Viola e Improta

8' Pericolo per la strega. Zambelli viene messo in condizione di tirare da ottima posizione, salva miracolosamente Costa

7' Gol del Benevento. Coda di testa non perdona, l'assist è di Ricci

3' tiro interessante di Viola che termina a lato, sembra ci sia una deviazione ma l'arbitro non dà il calcio d'angolo

2' punizione per il Foggia con Kragl che la butta in mezzo, Volta di testa spazza via

1' ecco il fischio d'inizio

0' Le formazioni stanno per entrare in campo in uno stadio stracolmo. Per il Benevento la formazione scesa in campo con la Salernitana con Costa in difesa e Nocerino a centrocampo. Per il resto tutto invariato. Nel Foggia l'ex Mazzeo, Galano seguito dai giallorossi in questo mercato estivo e Camporese altro ex.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Letizia; Nocerino (66' Buonaiuto), Viola, Bandinelli; Ricci (57' Asencio), Coda, Improta (77' Insigne). A disp. Montipo, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Tello, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Cy Goddard, Asencio. All. Bucchi

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri; Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Busellato (57' Agnelli), Carraro, Deli, Kragl (62' Ranieri); Mazzeo, Galano. A disp.: Noppert, Ranieri, Agnelli, Tonucci, Cavallini, Cicerelli, Chiaretti, Gerbo, Rizzo, Boldor, Ramé, Gori. All. Grassadonia

ARBITRO: Ros di Pordenone. Assistenti Colarossi di Roma 2 e Scarpa di Reggio Emilia. Quarto uomo Baroni di Firenze

AMMONITI: Costa, Bandinelli e Maggio per il Benevento, Busellato, Kragl e Ranieri per il Foggia

ANGOLI 3 a 2 per i giallorossi

NOTE: Spettatori 12.900 di cui 8.438 abbonati