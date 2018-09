Le pagelle. Disattenzioni fatali. Male Puggioni e Viola Poche sufficienze per la squadra sannita che perde col Foggia per tre reti ad una

PUGGIONI 4.5 - Sembra possa fare qualcosa sul primo gol del Foggia. Il tiro di Kragl su punizione è diretto sul suo palo. Esce male sulla seconda rete dei satanelli a firma di Camporese

MAGGIO 5.5 - Qualche sbavatura difensiva e una disattenzione che poteva costare alla strega

VOLTA 5.5 - Tre gol figli di errori individuali ma è evidente che per la difesa è stato fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite

COSTA 6 - Rientra dopo Lecce e può sembrare sulla carta il colpevole visto che il Benevento torna a prendere tre gol, in realtà Costa è quello più attento e più volte ci mette la pezza

LETIZIA 6 - Prova come sempre a dare la sua spinta a sinistra, poi viene chiamato da Bucchi sulla destra a centrocampo e anche lì prova a far male, l'arbitro lo ferma per una posizione di fuorigioco dubbia, su di lui c'è anche un presunto fallo da rigore che però non avrebbe cambiato le sorti della strega visto che era nel finale

NOCERINO 6 - Si posizione sulla destra al posto di Tello, dà comunque una grossa mano anche con lanci interessanti per gli esterni giallorossi - BUONAIUTO 5 - Non dà il supporto sperato

VIOLA 5 - Non dà le solite trame e perde una palla che consente al Foggia di segnare la terza rete e chiudere defintivamente i giochi

BANDINELLI 5 - Non entra mai in partita, movimenti a vuoto e poco supporto alla difesa e in avanti

RICCI 5.5 - Qualche giocata interessante c'è ma non è ancora il giocatore che tutti si aspettano - ASENCIO 6 - Prova a dare il suo contributo ma il momento della squadra è no

CODA 6 - Segna il gol del vantaggio iniziale da vero attaccante, poi subisce la poca propositività della sua squadra. Nel finale una traversa per lui

IMPROTA 5.5 - Non è quel giocatore che aveva piegato la Salernitana. Meno spinta sulla sua fascia, paga anche lui gli episodi che hanno condizionato il match - INSIGNE sv