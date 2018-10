Benevento-Foggia, per i bimbi una serata di festa Ripetuto il simpatico rituale con i bambini vestiti con le due maglie

L'inizio è sempre così: di festa, soprattutto per loro che iniziano a guardare con occhi innocenti il mondo del calcio. La festa dei bambini, qualunque sia la maglietta che indossano. Questo è l'inizio di Benevento-Foggia, partita amara per i colori giallorossi. Ma non per questi bimbi che ricordranno il clima di grande partecipazione e di festa dell'intero stadio per essere entrati mano nella mano in campo con i loro beniamini.