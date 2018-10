Benevento, per Pescara è già sold out Ma mercoledì potrebbero esserci importanti novità

Nonostante la sconfitta casalinga col Foggia, non si ferma l'entusiasmo dei tifosi giallorossi che hanno già risposto presente alla trasferta di Pescara. Mancano ancora cinque giorni dalla partita in terra abruzzese, ma è già sold out nel settore destinato agli ospiti. 741 biglietti polverizzati. Ma attenzione, mercoledì ci sarà a Pescara la riunione del Gos e Domenico Cinelli in rappresentanza del Benevento chiederà di avere a disposizione un altro settore e precisamente quello accanto agli ospiti, Curva Sud locale, solitamente vuota. In realtà si potrebbero già fare i biglietti non essendoci limitazioni ma chiaramente la volontà è quella di destinare l'intero settore ai tifosi della strega.