Gori: "Non facciamo drammi: la testa è già al Pescara" L'estremo difensore a Ottogol: "E' il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo"

Negli studi di Ottogol si è presentato come ospite Ghigo Gori. L'estremo difensore è una vera e propria leggenda del Benevento Calcio e con parole da veterano ha commentato così il risultato maturato contro il Foggia, presentando anche le ambizioni in vista della sfida di sabato pomeriggio in programma a Pescara:

“E' normale che ci sia una brutta aria dopo una sconfitta, soprattutto in seguito a partite così sentite. Da parte nostra c'è grande voglia di riscatto. In campo sembrava un incubo, però purtroppo è andata così e non ne facciamo un dramma. Adesso la testa è tutta concentrata sul Pescara: è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Sono sicuro che daremo vita a una grande prestazione, poi non so cosa ne verrà fuori in termini di risultato. Il gruppo? E' importante in una stagione creare uno spogliatoio unito e coeso. I ragazzi che ho trovato quest'anno sono fantastici e come compattezza ci avviciniamo molto alle squadre che hanno fatto il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A".

19 SQUADRE - "Finalmente si sono decisi. Sarà molto più difficile perché hai meno possibilità di recuperare dopo un risultato negativo e cambiano gli scenari soprattutto per la salvezza. Sarà importante avere la giusta continuità".

TIFOSI - “Sono fantastici. Quando si è profilata la possibilità di un mio ritorno, il telefono è letteralmente esploso di messaggi. E' fondamentale avere dei sostenitori così vicini soprattutto nei momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto: il sold out di Pescara lo testimonia ampiamente”.