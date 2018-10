Il Benevento festeggia un doppio compleanno giallorosso Quest'oggi compiono gli anni il presidente Vigorito e il centrocampista Bukata. Social in fermento

E' una giornata speciale per il Benevento Calcio che festeggia un doppio compleanno, di cui uno abbastanza importante. Il presidente Vigorito, infatti, spegne le candeline per la gioia di tanti tifosi che sin da stamattina gli hanno formulato i migliori auguri attraverso i social network. Diversi sono veramente originali, come quello dell'esilarante personaggio “Antonio Bevenento” che, riadattando il coro della Curva Sud, ha scritto: “Totalmente presidente, non so stare senza te, Oreste mi scorri nelle vene, auguri Vigorito ale'”. Altri hanno riportato addirittura delle poesie con delle perfette rime, come il disturbatore dei vip: "Tanti auguri Presidente, Da quando c'è lei il Bn è diventato vincente, Auguri Vigorito, Tutti noi hai inorgoglito, Tanti auguri Oreste, Le nostre vittorie con te sono sempre oneste, Ieri oggi e domani, Siamo nelle sue mani, Grazie di cuore, Che al Benevento ci mette l'amore, Quel che sarA' sarA', Noi speriamo nella Serie A !, Con affetto e con amore, Il suo disturbatore".

Tanti tifosi hanno formulato dei semplici messaggi come accaduto ieri nel corso di Ottogol tramite gli sms. L'altro compleanno “giallorosso” è quello di Bukata: per il centrocampista non è stato un avvio facile di stagione a causa di qualche problemino fisico, la speranza di tutti è che possa tornare presto in modo da fornire al meglio il proprio contributo.

Inutile dire che anche le redazioni di Ottopagine e Ottochannel si uniscono all'abbraccio dei tifosi formulando i migliori omaggi al presidente Vigorito e al centrocampista, con l'augurio che le soddisfazioni tanto sognate possano presto diventare realtà.