Che beffa per il Pescara: il Padova lo raggiunge nel recupero Solo pareggio per i prossimi avversari del Benevento all'Euganeo

Il Benevento ha osservato attentamente la sfida giocata questa sera tra Padova e Pescara. Il match era in programma nella giornata di ieri, ma a causa di un nubifragio è stata posticipata a oggi. La ferma volontà degli abruzzesi era proprio quella di non ritardare oltre, in modo da farsi trovare pronti per l'incontro con la Strega. All'Euganeo la truppa di Pillon ha subito una vera e propria beffa: dopo aver realizzato due reti con Brugman e Mancuso su rigore, la partita sembrava in discesa ma non è andata esattamente nel migliore dei modi. Il Padova è riuscito a riequilibrare la contesa nei minuti di recupero, accorciando prima con Cisco e poi siglando il definitivo 2-2 a pochi secondi dalla fine con Cappelletti. E' un pareggio che sa di beffa per i delfini che vorranno riscattarsi contro un Benevento che, a sua volta, viene da una cocente sconfitta contro il Foggia. Le premesse sono quelle giuste, all'Adriatico si prevede un bell'incontro con i sanniti che faranno di tutto per portare a casa un risultato positivo per proseguire la corsa verso i primissimi posti della classifica.