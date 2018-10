Benevento, si valuta la condizione di Billong Sarà determinante la giornata di domani per capire se sarà disponibile per Pescara

Il Benevento si è allenato questo pomeriggio per proseguire la preparazione in vista della trasferta di Pescara. Lo staff tecnico sta monitorando attentamente la condizione di Billong, alle prese con un affaticamento muscolare. Non è un infortunio grave, ma è evidente che il tour de force a cui è stato chiamato nelle scorse gare l'ha costretto a fermarsi, soprattutto perché non era abituato a giocare tante partite ravvicinate. Sarà determinante la giornata di domani. Se non dovesse dare segnali positivi appare improbabile un suo possibile impiego per la gara dell'Adriatico, anche perché il tempo stringe. Bucchi comunque potrà fare affidamento su Costa, ormai pienamente recuperato. Da valutare anche Antei la cui condizione cresce giorno dopo giorno. Ancora out, invece, i vari Tuia e Bukata.

Domani i sanniti si ritroveranno per sostenere una seduta mattutina sul sintetico dell'Imbriani. La testa è concentrata pienamente sul Pescara perché la voglia di riscattare la sconfitta con il Foggia è davvero tanta nello spogliatoio giallorosso.