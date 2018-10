Pescara - Benevento, ecco la decisione del GOS Nessun incremento di biglietti, ma sarà possibile acquistare quelli di Curva Sud

Il Gos si è riunito quest'oggi per decidere sull'eventuale messa in vendita di ulteriori biglietti destinati ai tifosi beneventani per la sfida di sabato con il Pescara. Il settore ospiti dell'Adriatico, come noto, si è totalmente riempito in poche ore dopo l'inizio della prevendita, lasciando tanti sostenitori a mani vuote. La notizia ufficiale è che non ci sarà nessun incremento, ma per loro non è vietata la presenza allo stadio perché non c'è alcun tipo di limitazione, ciò significa che è possibile acquistare un tagliando per qualsiasi settore. Il consiglio è quello di accaparrarsi i biglietti della Curva Sud (confinante con il settore ospiti) in modo da rendere anche meno complicato il servizio di ordine pubblico. All'interno dello stesso sarà previsto un cordone di steward atto a separare le due "fazioni", dato che ovviamente saranno presenti anche i sostenitori pescaresi. Essendo un settore locale la prevendita sarà aperta anche nella giornata di sabato, ma l'invito di rilevante importanza è quello di presentarsi allo stadio già muniti di biglietti per l'ingresso.