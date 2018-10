Lavoro tattico per il Benevento. Billong ancora a parte (FOTO) Il centrale difensivo sarà valutato definitivamente nella giornata di domani

Questa mattina il Benevento si è allenato all'Imbriani per proseguire la preparazione in vista della trasferta di Pescara. I giallorossi hanno svolto un lavoro tattico sotto lo sguardo attento di mister Bucchi. L'osservato speciale era Billong, ancora in dubbio per la sfida di sabato. Per il centrale difensivo c'è stato ancora differenziato e nella giornata di domani verrà valutato definitivamente per un suo possibile impiego all'Adriatico.

Domattina i giallorossi si ritroveranno per un'altra seduta mattutina all'Imbriani.

Di seguito tutte le foto dell'allenamento odierno.