Benevento, a Pescara un altro tabù da sfatare Non c'è due senza tre: occorre interrompere un trend negativo

A distanza di nove anni si ripropone la sfida tra Pescara e Benevento. Non sono molti i confronti tra queste due squadre nel corso degli anni, con soli quattordici precedenti di cui sette in terra abruzzese. All'Adriatico il Benevento non ha mai vinto, collezionando solo due pareggi e ben cinque sconfitte. L'ultimo confronto risale alla stagione 2008/2009: la gara si giocò a Vasto a causa dell'indisponibilità dell'impianto principale dei delfini. I sanniti passarono in vantaggio grazie a un gol in rovesciata di Clemente, ma furono raggiunti nella ripresa dai padroni di casa con Vitale. Nel 2002 c'è stato l'ultimo incontro all'Adriatico, con la truppa di Di Costanzo che fu sconfitta con il risultato di 3-2. Dopo aver infranto il tabù nel derby con la Salernitana e quello relativo al Tombolato con il Cittadella, alla truppa di Bucchi spetta un altro trend negativo da interrompere.

Ecco tutti i precedenti in terra abruzzese:

19 aprile 1953: Pescara – Benevento 5-0

16 ottobre 1960: Pescara – Benevento 2-0

11 marzo 1962: Pescara – Benevento 4-0

28 novembre 1982: Pescara – Benevento 1-1

27 gennaio 2002: Pescara – Benevento 3-0

8 dicembre 2002: Pescara – Benevento 3-2

15 marzo 2009: Pescara – Benevento 1-1

Ivan Calabrese