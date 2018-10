Bucchi e la sua chiave di Volta Il centrale difensivo è un fedelissimo del tecnico: ha sempre giocato in questo inizio di stagione

Sono diciannove i calciatori utilizzati da Bucchi in queste prime cinque partite di campionato. Partiamo dal presupposto che in una rosa così completa è difficile stabilire gerarchie. Tra incontri ravvicinati e infortuni, infatti, il tecnico ha più volte variato l'undici di partenza, ma sono due i calciatori che sono scesi sempre in campo. A parte l'estremo difensore Puggioni, c'è anche Massimo Volta che ha giocato tutti i 660 minuti maturati fino a questo momento. Il centrale difensivo è l'elemento più esperto della categoria in rosa (vanta oltre 200 presenze) ed è stato voluto fortemente dal tecnico dopo l'addio di Fabio Lucioni. E' vero che la sua costante presenza è stata favorita anche dai diversi infortuni che hanno colpito i vari compagni di reparto, ma resta il fatto che rappresenta un elemento su cui poter fare affidamento. Bucchi lo sa bene, tanto che nell'anno di Perugia l'ha schierato ben 32 volte, al netto delle tre giornate di squalifica. Considerata l'assenza certa di Tuia e le condizioni non ottimali di Billong e Antei, Volta è pronto a guidare ancora una volta la difesa giallorossa al fianco di Costa anche a Pescara, dove sarà importante mantenere la giusta concentrazione per portare a casa un risultato positivo e mantenere la porta inviolata.

