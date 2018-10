Benevento, Billong ce la fa: sarà convocato per Pescara Il calciatore rientra tra i disponibili. Possibile anche la presenza di Bukata

Buone notizie per Cristian Bucchi che in vista della trasferta di Pescara potrà fare affidamento anche su Billong. Il centrale difensivo, la cui condizione è in costante crescita, non è stato convocato contro il Foggia a causa di un affaticamento muscolare. Negli ultimi giorni ha lavorato sodo con Ernesto Galliano per farsi trovare pronto all'importante gara di sabato. Questa mattina è stato valutato attentamente dallo staff tecnico e sarà pienamente disponibile. Il calciatore sta bene ed è entusiasta del suo rientro, tanto che su Instagram l'ha lasciato intendere con un eloquente post sul quale ha scritto “Il ritorno della pantera nera”. E' una presenza non di poco conto, soprattutto se si considera che Tuia è ancora indisponibile e probabilmente tornerà dopo la sosta.

Oltre a Billong ci sono buone possibilità di vedere tra i convocati anche il centrocampista Bukata. Finora lo slovacco si è rivelato un oggetto misterioso, ma sarà importante per Bucchi fare affidamento su ulteriori forze in vista delle gare che ci saranno dopo la sosta.

