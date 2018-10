Benevento, Costa si ferma. Non sarà tra i convocati Oltre a Billong anche Antei sarà a disposizione di Bucchi per la sfida di Pescara

Per uno che entra, un altro che esce. Mister Bucchi recupera Billong che a questo punto sarà a disposizione per la sfida di Pescara, ma perde Costa. Il difensore si è fermato e non sarà tra i convocati di domani mattina. Proprio ieri ha rimediato un trauma distrattivo del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, per lui quindi solo lavoro fisioterapico quest'oggi. Per Pescara quindi la coppia difensiva dovrebbe essere formata da Volta e Billong anche se stavolta a candidarsi sarà anche Antei. Il difensore romano sta bene e potrà dire la sua in uno scontro che dovrà far dimenticare velocemente l'ultima disfatta. Probabile però che Bucchi deciderà di non utilizzarlo dal primo minuto ma solo successivamente per una questione di minutaggio nelle gambe.