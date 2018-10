Benevento, nuova convocazione per Montipò nell'under 21 Il giallorosso raggiungerà il ritiro azzurro nella serata di domenica

Nuova convocazione per Montipò nella Nazionale under 21. L'estremo difensore giallorosso lavorerà con il CT Di Biagio per proseguire la preparazione in vista degli Campionato Europeo. Gli azzurri saranno impegnati con delle amichevoli in programma il prossimo 11 ottobre a Udine contro il Belgio e il 15 ottobre se la vedranno con la Tunisia al Menti di Vicenza.

Ecco tutti i convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma); Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Simone Edera (Torino), Andrea Favilli (Genoa), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).