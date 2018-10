Maggio: "A Pescara vogliamo riscattarci" Il capitano giallorosso: "Abbiamo preparato al meglio la gara dell'Adriatico"

Ieri sera è stato ospite di “Fuori zona”, programma in onda il giovedì su Ottochannel 696. Capitan Maggio ha parlato a trecentosessanta gradi dell'esperienza che sta vivendo in maglia giallorossa:

“Ho accettato questa sfida perché ho capito che il presidente Vigorito è determinato a fare le cose a modo. Il Benevento vuole crescere per diventare importante anche in futuro e sin da subito ho notato grande voglia. Giochiamo in un campionato molto difficile. Siamo una squadra organizzata, ma ogni sabato troviamo delle avversarie che riescono a metterti in difficoltà. Cercheremo giorno dopo giorno a svolgere il nostro lavoro al meglio, provando a ottenere l'obiettivo della serie A. Il gruppo è composto da calciatori esperti e anche da elementi giovani che non hanno tantissima esperienza, ma sentono la pressione di vincere e questo forse può influenzare qualcuno. Bucchi sta lavorando bene con la consapevolezza di avere un gruppo che lo segue tutti i giorni. Il direttore sportivo Foggia ha svolto davvero un grandissimo lavoro. Siamo tutti possibili titolari, come dimostrato a Cittadella. Purtroppo è arrivata la prima sconfitta domenica sera, ma adesso siamo pronti a riscattarci già nella sfida di domani con il Pescara. Dopo la partita eravamo tutti molto amareggiati: sono stato il primo a rincuorare i miei compagni perché la prestazione è stata positiva. Nei giorni scorsi abbiamo analizzato gli errori e preparato al meglio la gara dell'Adriatico. Il Pescara in casa sta facendo molto bene, ma sappiamo che può succedere di tutto. Cercheremo di portare a casa una vittoria importante. Bucchi? Mi piace molto perché sa gestire bene il gruppo. Ci fa sentire tutti importanti ed è fondamentale. Lo staff è giovane e preparato, quindi speriamo di fare le cose in maniera positiva”.