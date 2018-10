La diretta web di Pescara - Benevento Seguite con noi il match dell'Adriatico

64' Entra Buonaiuto al posto di Improta

62' Primo cambio per il Benevento: dentro Insigne al posto di Ricci

61' Ammonito Nocerino

60' Il Benevento prova a costruire, ma il Pescara chiude bene gli spazi

55' Ammonito Del Grosso per un fallo su Ricci

53' Il Pescara passa di nuovo in vantaggio: grande reazione degli abruzzesi che siglano il raddoppio con un ottimo diagonale di Macin su assist di Marras

51' GOOOL DEL BENEVENTOOO! Viola trova l'angolo giusto con una splendida punizione dalla distanza

Ore 16:07 Comincia la ripresa

49' Termina il primo tempo: Pescara - Benevento 1-0

46' Ammonito Di Chiara

45' Concessi quattro minuti di recupero

42' Molto timida la reazione dei giallorossi al gol del Pescara

37' Sul successivo corner il Pescara trova il vantaggio: a gonfiare la rete è Mancosu con un colpo di testa sul quale Puggioni non può nulla

37' Pescara ancora vicino al vantaggio con un colpo di testa di Campagnaro: Puggioni devia in angolo con la punta delle dita

30' Occasionissima per il Pescara: Marras colpisce il palo con un colpo di tacco di prima intenzione a pochi passi dalla porta

23' Molto più pericoloso il Pescara che spinge verso la porta difesa da Puggioni

17' Discesa di Monachello che serve al centro Mancuso: l'attaccante si sistema la sfera e conclude forte in porta, ma Puggioni blocca

12' Non mancano i colpi proibiti con il ritmo che viene spezzettato a causa degli interventi dei sanitari

8' Il Pescara ha un buon fraseggio e cerca di rendersi pericoloso soprattutto attraverso l'azione dei suoi esterni

5' Inizio equilibrato con il Benevento che prova a impostare il gioco

15:01 Comincia la partita

14:58 Le squadre entrano in campo

E' tutto pronto per la gara tra Pescara e Benevento, valevole per la settima giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo all'Adriatico, con i giallorossi che vedono il ritorno di Antei al centro della difesa:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Monachello, Mancuso. A disp.: Kastrati, Fornasier, Elizalde, Cocco, Palazzi, Farelli, Perrotta, Crecco, Melegoni, Del Sole, Kanouté, Ciofani. All.: Pillon

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Antei, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Ricci, Asencio, Improta. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Billong, Coda, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Goddard, Volpicelli. All.: Bucchi

