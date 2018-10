Volta:"Non ci fasciamo la testa, ma dobbiamo essere più uniti" Il centrale difensivo: "Dopo i gol subiti ci deprimiamo. Serve maggiore cattiveria"

Ai microfoni di Ottochannel ha parlato anche il centrale difensivo Volta. Ecco il suo commento sulla sconfitta di Pescara: “Non ci siamo espressi come preventivato in settimana. Dobbiamo crescere e diventare uniti nelle difficoltà, soprattutto perché dopo i gol subiti ci deprimiamo. La sosta ci permetterà di ricaricare le pile e tornare a mangiare l'erba come prima. I cambi in difesa? Una squadra che ambisce alla promozione ha sempre dei ricambi all'altezza. E' normale che giocare sempre con lo stesso compagno permette di conoscerlo meglio, ma ci sarà tempo e modo per arrivare a questo. La seconda rete mi ha fatto particolarmente arrabbiare. Non ci siamo montati la testa: forse prima qualche episodio ci girava bene e adesso meno. Nell'arco di un campionato non devono capitare queste sconfitte, ma se accadono non ci fasciamo la testa. Serve maggiore cattiveria”.

