Le pagelle. Male tutti. Benevento da rivedere Uniche sufficienze per Puggioni stavolta incolpevole e Insigne

PUGGIONI 6 – Salva per ben tre volte la sua porta, innocente sui gol subiti

MAGGIO 5.5 - Nella mente di tutti c'è sempre il suo passato glorioso, da lui ci si aspetta di più in termini di atteggiamento e per quando riguarda il contributo tecnico alla squadra

VOLTA 5.5 – E' il meno colpevole di tutti e forse soffre l'avvicendamento del suo compagno di reparto

ANTEI 4.5 – Non era ancora pronto, sarebbe stato meglio approfittare della sosta, scelta sbagliata di Bucchi visto il rientro di Billong che costa l'insufficienza al calciatore. L'impegno c'è, ma la condizione è in affanno.

DI CHIARA 4.5 – Parte bene ma soffre le incursioni di Marras. Poco propositivo sulla sua fascia. Discutibile lasciare Letizia in panchina

TELLO 5 – Prima della panchina col Foggia era stato sempre uno dei migliori in campo, ma ora anche lui si fa travolgere dall'involuzione della squadra

VIOLA – 5.5 – Mediocrità nel gioco anche per lui, il mezzo voto in più è frutto di una splendida punizione che aveva regalato il provvisorio pareggio, male nel dare le trame ai suoi compagni. CODA 5 – Il suo ingresso non dà la giusta scosta ma c'è da dire che sia lui che Asencio non sono stati quasi mai serviti dai suoi compagni

NOCERINO 5 – Mai una giocata efficacia, anche lui affonda assieme ai suoi compagni di reparto

RICCI 5 – E' spento da qualche giornata, è come se non riuscisse ad entrare nel sistema di gioco di Bucchi – INSIGNE 6 – Ci prova, entra in partita, ma da solo non può fare miracoli

ASENCIO 5 – Servito male, paga il non gioco del Benevento, peccato avere attaccanti così e non sfruttarli

IMPROTA 4.5 – Lontano parente di quel giocatore che ha affondato la sua ex Salernitana – BUONAIUTO 5 – Si adegua subito all'apatia dei suoi compagni, non riesce a sfruttare la sua qualità nel palleggio