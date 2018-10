Giallorossi in campo mercoledì. Benevento da rivedere Giorni di riposo approfittando della sosta

Giorni di riposo per la strega che tornerà in campo solo mercoledì approfittando della sosta del campionato. Ma non saranno comunque giorni felici per gli uomini di Bucchi, allenatore compreso, dopo la sconfitta di Pescara, la seconda consecutiva, quella che avrebbe dovuto rappresentare la svolta per dimenticare velocemente la caduta col Foggia. Così non è stato. E nonostante il campionato sia solo all'inizio, un po' di sconforto ha colpito l'ambiente sannita. Dopotutto fino alla gara interna coi satanelli era diffusa la convinzione che per la strega questo campionato sarebbe stato in discesa, troppo forte rispetto alle sue avversarie. Ma Pescara, Foggia, lo stesso Lecce, hanno zittito un po' tutti. Nulla è scontato e anche il Benevento farà bene a capire che dirsi allo specchio di essere troppo bello non porterà ad alcun beneficio. "Dobbiamo essere più ignoranti". Dice Nocerino col suo accento napoletano, nonostante la parentesi americana. Ma ignoranti o no, questa squadra dovrà trovare soprattutto una identità evitando di lasciare fuori chi nella partita precedente aveva ben figurato pensando che l'alternativa sia uguale se non superiore. Ci sono sempre delle gerarchie, dettate dal campo, dai risultati, ma soprattutto dettate dal feeling inevitabile che si crea coi propri compagni di squadra. Non giova variare troppo, non aiuta pensare che cambiando gli interpreti la qualità non muta. E forse Cittadella non ha aiutato facendo pensare a tutti (nessuno escluso, per onestà diciamolo) che in questo Benevento non c'era bisogno di punti saldi. Ma il tempo per riflettere c'è. E in tal senso la sosta arriva nel momento migliore. Bucchi rifletterà tra le quattro mura, lontano dai campi, i calciatori staccheranno la spina per poi mercoledì ritrovarsi All'Antistadio Imbriani. Appuntamento nel pomeriggio. Doppia seduta il giorno dopo. Venerdì si scenderà in campo nel pomeriggio per poi svolgere tutte le sedute di mattina fino a lunedì. Potranno approfittare della sosta anche quei giocatori più in difficoltà come Costa e Bukata che dovranno recuperare dai vari acciacchi, o Antei che dovrà crescere ancora nella condizione.

Slan