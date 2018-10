Benevento, domani la ripresa e la sveglia per tutti Dopo tre giorni di stop la squadra tornerà in campo per gli allenamenti ma anche per un confronto

Domani i giallorossi torneranno finalmente ad allenarsi dopo tre giorni di relax. Per loro un programma atipico figlio dell'ennesima sosta del campionato. Ma proprio nel pomeriggio di domani non ci sarà spazio solo per gli allenamenti ma anche per un opportuno confronto per capire da cosa sia dipeso questo momento negativo. Due sconfitte consecutive per una squadra candidata alla promozione diretta che prima della sfida col Foggia aveva una marcia da capolista sono davvero troppe. Ma al di là del risultato negativo che nel calcio può anche starci, l'aspetto che desta preoccupazione, anche se Nocerino non ne vuol sentire di questa parola, è sicuramente il non gioco della squadra sannita. Col Foggia l'involuzione, tanto da pensare che il Benevento avesse toccato il fondo, ma in realtà la squadra di Bucchi è stata capace di andare più giù con l'ultima performance. Troppo brutta per essere vera. Forse per questo c'è ancora chi non ha ben capito se si è trattato di un incubo o di realtà. Ma a dare la sveglia dovrà essere proprio Bucchi che domani pomeriggio in occasione della ripresa dovrà prendere un po' tutti per le orecchie e forse qualcuno dovrà farlo con lui, magari il diesse Foggia. Sotto accusa il turn over e soprattutto la scelta di mandare in panchina i migliori della precedente partita per puntare su quelli non in condizione. Tra questi Nocerino e Antei. Va bè, è innegabile che in questi giorni di lavoro, bisognerà ritrovare forza mentale, condizione e un maggiore equilibrio tattico. Mettiamoci pure la serenità che nel calcio serve come le altre doti. In effetti al di là dei limiti registrati sul campo di Pescara, c'era anche un evidente nervosismo figlio della debacle precedente. Ma una sconfitta non può e non deve diventare talmente pesante da determinarne un'altra. E allora sveglia ragazzi. La sosta arriva opportuna, il tempo sarà amico per capire ciò che non è andato ma allo stesso tempo nemico se il passo non sarà deciso.