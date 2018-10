Pubblico beneventano, numeri da serie A Tra i cadetti nessuno ha fatto meglio. Dati superiori anche allo scorso anno

L'exploit della campagna abbonamenti aveva fatto presagire un Vigorito sempre pieno in occasione delle gare interne del Benevento. Ciò è accaduto nel migliore dei modi, dato che il pubblico giallorosso risulta come il più numeroso dell'intero campionato cadetto con una media di 13122 spettatori a partita, superiore anche a quanto fatto registrare nella scorsa esperienza in serie A. La gara più vista in assoluto nell'intera categoria è stata quella con la Salernitana che ha registrato un totale di 13622 presenze. Numeri importanti per la tifoseria giallorossa che in questo primo scorcio di stagione non ha mai fatto mancare il proprio apporto alla truppa guidata da Bucchi. Il discorso si estende anche lontano dalle mura amiche, dove c'è sempre stata una folta rappresentanza soprattutto in trasferte piuttosto lontane come Cittadella e Venezia. A Pescara si è visto il primo esodo con oltre 1300 tifosi assiepati all'Adriatico. Il Benevento non sta vivendo un momento entusiasmante a causa delle ultime due sconfitte consecutive, ma potrà ripartire anche attraverso il sostegno incessante dei suoi sostenitori che già sono pronti ad affollare il Vigorito per il posticipo con il Livorno.

Ivan Calabrese