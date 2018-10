Curiosità - Benevento e Roma si contendono un primato Interessante dato riguardante le due compagini giallorosse

L'attuale momento in casa giallorossa richiede la massima concentrazione. Le due sconfitte consecutive hanno messo il broncio un po' a tutti, ma è anche giusto sottolineare quanto di buono sia stato fatto da questa squadra nel primo scorcio di stagione. Il Benevento è l'unica compagine in serie B che è riuscita a mandare a segno ben dieci calciatori diversi. Un primato di tutto rispetto, soprattutto se si tiene presente che gli stregoni detengono la migliore media realizzativa dell'intera categoria. In Italia soltanto una squadra ha fatto meglio, anche se ha giocato ben due partite in più: la Roma di Di Francesco. Tra i capitolini hanno gonfiato la rete undici calciatori. Un dato interessante che dimostra quanto le idee di gioco, unite alle caratteristiche dei giocatori, spesso riescano a favorire il collettivo e non necessariamente il singolo.

Ivan Calabrese