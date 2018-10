Benevento, lungo confronto tra tecnico e calciatori - LE FOTO Oggi prima seduta di allenamento all'Imbriani

Questo pomeriggio c'è stata la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di riposo. Ma prima di scendere in campo Bucchi ha voluto un lungo confronto con i calciatori per analizzare il momento negativo figlio delle due sconfitte consecutive con Foggia e Pescara. All'incontro c'era anche il diesse Foggia che ha detto la sua. E' inevitabile pensare che qualcosa non sta girando per il verso giusto. Guardarsi negli occhi però è servito. E in effetti subito dopo la "chiacchierata" la squadra ha ripreso la preparazione con grande intensità. Sempre a parte Costa, Tuia e Bukata. E' tornato in forma Billong come si può notare nelle foto. Peccato non averlo visto in campo col Pescara. Il suo contributo poteva essere maggiore di quello di un Antei con ancora poca benzina nelle gambe. Domani per i giallorossi doppia seduta e poi sempre e solo un solo allenamento fino a lunedì.