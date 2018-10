Benevento, ridotta la multa degli aeroplanini La Corte d'Appello ha accolto parzialmente il ricorso del club giallorosso

Il Benevento aveva presentato un ricorso contro la multa di 5mila euro comminata dal Giudice Sportivo a causa del lancio di aeroplanini di carta in occasione della gara con la Salernitana. Quest'oggi si è espressa la Corte d'Appello che ha accolto parzialmente la richiesta del club giallorosso, riducendo l'ammenda a 3500 euro. Un "contentino" che non elimina lo sbigottimento, rafforzato dai 5mila euro inflitti al Foggia per i cori di discriminazione inneggianti il Vesuvio intonati dai propri tifosi al Vigorito.

