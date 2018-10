Benevento, si ferma Del Pinto Il calciatore ha lasciato l'Imbriani dolorante

Non Brutte notizie per Bucchi. Nel corso dell'allenamento di quest'oggi si è infortunato Lorenzo Del Pinto. Il centrocampista sarà sottoposto a degli accertamenti nelle prossime ore, ma una prima diagnosi parlerebbe di frattura metatarsale con un periodo di stop che va da un minimo di 20 giorni fino anche a diversi mesi. E' sicuramente una defezione importante per il Benevento che a partire dalla gara con il Livorno sarà impegnato in un altro tour de force con ben quattro partite da giocare in tredici giorni.