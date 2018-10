Il Benevento lavora all'Imbriani, ecco le foto della seduta Brutti momenti per Maggio che non si è allenato a causa della scomparsa della madre

Allenamento all'Imbriani per il Benevento di Bucchi. I giallorossi hanno svolto una seduta atletica e tattica, con il gruppo che è stato diviso in due tronconi. Non era presente Maggio: il capitano giallorosso è corso a casa per via della scomparsa della madre avvenuta nella giornata di ieri. Sui social sono stati tanti gli attestati di vicinanza nei confronti del calciatore, giunti soprattutto da Napoli, città in cui vive e ha giocato per un decennio. Per domani mattina è prevista un'altra seduta sul manto erboso dell'Imbriani.

Ecco tutte le foto: