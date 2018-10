Benevento, ricordi Porcino? Il "mai" giallorosso ti affronterà Fu acquistato dal sodalizio sannita nell'estate del 2015, ma andò subito in prestito all'Ischia

Antonio Porcino può vantarsi di avere un piccolo record: è stato un calciatore del Benevento, ma non ha mai indossato la maglia giallorossa. Ci spieghiamo meglio: fu acquistato dal sodalizio sannita nell'estate del 2015, proveniva dal Taranto e firmò un contratto triennale. All'epoca aveva venti anni e il Benevento lo girò in prestito all'Ischia per fargli fare le ossa in vista di un impiego futuro, anche perché era considerato un elemento di sicuro avvenire. Nella stagione successiva, con la Strega reduce dalla vittoria del campionato di serie C, decise di comune accordo con la società (si era appena insediato nuovamente Oreste Vigorito dopo la parentesi Pallotta) di passare a titolo gratuito alla Reggina, squadra della sua città. Una storia particolare, frutto dei tanti intrecci di mercato che ormai sono all'ordine del giorno negli uffici dei direttori sportivi. Oggi Porcino sta vivendo una buona stagione in serie B con il Livorno, dove è sceso in campo cinque volte da titolare. Le probabilità di vederlo al Vigorito nella prossima giornata sono piuttosto alte, soddisfando una curiosità da parte di chi ricordava vagamente questa operazione di mercato. Tra gli ex giallorossi presenti tra le fila della truppa di Lucarelli ci sono anche Ivan Pedrelli e il beneventano Alessandro Bruno.

