Stasera torna Ottogol, scopri l'ospite in esclusiva La trasmissione comincerà alle 21 sul 696

Questa sera torna Ottogol, il programma di approfondimento sul Benevento Calcio condotto da Antonio Martone. In studio ci sarà l'opinionista Giancarlo Zotti che analizzerà il momento della compagine giallorossa in vista della sfida con il Livorno. Ospite d'eccezione il centrocampista Tello che ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche dei suoi trascorsi alla Juventus. Previsti tanti servizi, come quello relativo agli ex calciatori del Benevento sparsi per il mondo, tutti i gol realizzati nelle prime sei gare di campionato, un focus sul settore giovanile e anche un ricordo al compianto Ciro Vigorito. Per questa sera non è previsto il servizio di messaggeria. La trasmissione, come sempre, comincerà alle 21.