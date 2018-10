Benevento, ecco gli orari delle gare fino alla 16^ giornata Solo notturne per i giallorossi. Previsto anche un anticipo di venerdì in trasferta

Sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi dalla 13^ alla 16^ giornata. Il Benevento sarà sempre protagonista, ciò significa che non scenderà mai in campo nel "classico" appuntamento del sabato alle 15, considerato anche che per la truppa di Bucchi spettano dei big match di assoluto spessore. Si torna anche in prima serata sui canali Rai, con l'anticipo del venerdì che vedrà impegnata la Strega a Palermo. Ecco tutti gli appuntamenti:

13^ Benevento - Perugia, sabato 24 novembre alle 18

14^ Palermo - Benevento, venerdì 30 novembre alle 21

15^ Benevento - Hellas Verona, domenica 9 dicembre alle 21

16^ Cosenza - Benevento, sabato 15 dicembre alle 18