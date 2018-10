Benevento, Bucchi concede un giorno di riposo alla squadra I giallorossi riprenderanno la preparazione mercoledì

Quest'oggi il Benevento ha sostenuto una nuova seduta di allenamento sul manto erboso dell'Imbriani. I calciatori giallorossi sono stati impegnati in una seduta tecnico - tattica. Domani ci sarà una giornata di riposo. La preparazione in vista della sfida con il Livorno riprenderà regolarmente nella giornata di mercoledì, considerato anche il fatto che il match valevole per l'ottava giornata di campionato verrà disputato lunedì prossimo. Per gli uomini di Bucchi sono previste solo sedute mattutine fino a domenica, quando ci sarà la rifinitura e successivamente il trasferimento a Venticano per il ritiro.