Benevento, mercoledì la ripresa per abbandonare ansie e paure Un giorno di riposo per i giallorossi in vista del posticipo di lunedì

Ultimo giorno di allenamento per i giallorossi di Bucchi che poi potranno beneficiare di un giorno di riposo visto il posticipo di lunedì prossimo col Livorno. In campo quindi mercoledì per la ripresa e per dare il via a giorni intensi dopo un fine settimana di riposo. Eh sì il Benevento dovrà dimostrare di aver resettato per ripartire in una sfida semplice solo sulla carta. Nulla è scontato in questo campionato e la strega non dovrà perdere altro terreno. Due sconfitte sono troppe per una compagine candidata alla promozione diretta o quanto meno a provarci. Guai però a parlar di crisi. Non ci stanno calciatori e staff tecnico che pur ammettendo il momento delicato hanno rassicurato tifosi e società sulla forza e soprattutto sull'unione del gruppo. Insomma troppe chiacchiere hanno accompagnato i giorni dopo la sconfitta di Pescara, ma si sa, è questo il calcio. Ti esalta in caso di vittoria e ti deprime quando le cose non girano per il verso giusto, ma cambiare la rotta è d'obbligo per un Bucchi che dovrà dimostrare di aver trovato in questi giorni di allenamento nuovi equilibri. Non è piaciuto il suo modus operandi. Cambiare troppo non ha giovato e la vittoria di Cittadella ha solo illuso. In campo i migliori indipendentemente dalla volontà di tener viva la mente di chi sta in panchina. Per carità tutti saranno fondamentali alla causa ma senza forzare scelte e decisioni. Sono state le discussioni che hanno affollato i social, i bar, insomma quei luoghi dove di calcio si parla eccome. Sotto accusa il mister ma anche i più esperti come Maggio, Puggioni e Nocerino, da loro ci si aspetta di più. Ma non è giusto pensar male e ragione vuole che anche per questi calciatori servirà del tempo per prendere per mano la squadra. Guai quindi a fasciarsi la testa. Il campionato è solo all'inizio, e la prossima sfida, quella della rinascita, è ancora lontana. Il tempo c'è per recuperare qualche acciaccato, tranne Del Pinto la cui assenza è già certa ma soprattutto tempo c'è per abbandonare ansie e paure e riconquistare il Vigorito, tutto.

Slan