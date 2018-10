Benevento, ecco la situazione infortunati Per i calciatori non al top allenamento anche domani

Anche questa mattina hanno continuato a lavorare in palestra Costa e Bandinelli. Per loro però c'è speranza. Il tempo non manca visto il posticipo di lunedì e con molta probabilità potranno essere a disposizione di mister Bucchi. Diversa invece è la situazione per gli altri infortunati come Bukata e Tuia che sono ancora lontani dal pieno recupero. Ovviamente il tecnico dovrà fare a meno anche di Del Pinto che per una forte contusione rimediata in allenamento dovrà stare fermo ai box per una ventina di giorni. Programma diverso quindi per tutti questi calciatori che rispetto agli altri, dovranno lavorare anche domani con preparatori atletici e fisioterapisti. Nella lista ci sono anche Antei e Maggio. Il primo per continuare a crescere nella condizione, il capitano per via di un lutto in famiglia che lo ha costretto a saltare qualche giorno di allenamento.