Bucchi - Lucarelli, competizione "storica" tra i due ex bomber Precedenti in parità per i tecnici di Benevento e Livorno

Sono due vecchi bomber di razza, quella tipoligia di calciatore che in area di rigore rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie. Bucchi e Lucarelli hanno fatto sognare le tifoserie delle squadre in cui hanno giocato ed entrambi possono vantarsi di aver segnato ben 29 gol in una stagione di serie B con, rispettivamente, Livorno e Modena. Le strade dei due tecnici si è incrociata a pochi chilometri da Benevento, precisamente a Napoli. Siamo nella stagione 2010/2011 e l'attuale allenatore sannita, ormai agli sgoccioli della carriera, era stato messo ai margini dal club di De Laurentiis che in quel ruolo aveva già il fuoriclasse Cavani e anche lo stesso Lucarelli, oltre al giovane Dumitru. Bucchi fu messo sul mercato, ma un infortunio subìto dal toscano in estate lo reintegrò nei ranghi azzurri. Alla fine non marcò nessuna presenza, trasferendosi al Pescara per gli ultimi sei mesi di carriera.

Da allenatori si sono affrontati in due occasioni, precisamente nella stagione 2015/2016. Il giallorosso guidava la Maceratese, mentre Lucarelli sedeva sulla panchina del Tuttocuoio. All'andata si impose l'attuale tecnico del Livorno con il risultato di 2-1, mentre nel match di ritorno Bucchi si rifece con lo stesso risultato. Lo score tra i due ex bomber, quindi, è in perfetta parità.

Ical