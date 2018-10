Lavorano solo gli acciaccati: mirino su Costa e Bandinelli Bucchi cercherà di recuperarli in vista del posticipo

Quest'oggi il Benevento ha goduto di un giorno di riposo concessogli dallo staff tecnico. La sfida con il Livorno è ancora lontana e da domani gli stregoni indirizzeranno la preparazione sul posticipo. All'Imbriani hanno lavorato solo gli acciaccati, in modo da dargli la giusta continuità di lavoro. Il mirino di Bucchi è puntato su Costa e Bandinelli: i due sono alle prese con dei problemi fisici che gli hanno fatto saltare la trasferta di Pescara, ma le possibilità di un recupero sono concrete quindi si cercherà fino all'ultimo di poterli utilizzare contro gli amaranto. Sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita c'erano anche i vari Antei (la cui condizione cresce giorno dopo giorno), Tuia, Bukata e Maggio. Il capitano non ha nessun acciacco, ma è chiamato a recuperare gli allenamenti persi a causa della triste scomparsa della madre. Sono stati innumerevoli i messaggi di affetto e vicinanza che gli sono piovuti da Napoli e Benevento, ai quali ha risposto con un “grazie” su Instagram.

Inutile dire che con il Livorno sarà fondamentale soprattutto la mentalità, in modo da riprendere un filo interrotto dopo la trasferta di Cittadella per sfruttare al meglio il doppio turno casalingo offerto dal calendario. La Strega è determinata e carica in vista di un incontro che nasconde tante insidie.