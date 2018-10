Benevento, Savini dirige l'allenamento odierno. Ecco le foto I giallorossi hanno lavorato all'Imbriani. Assente il tecnico Bucchi

Prosegue la preparazione del Benevento in vista del posticipo con il Livorno. Non ha diretto l'allenamento Cristian Bucchi: il tecnico giallorosso si è recato a Riccione con il team manager Alessandro Cilento per l'incontro dei rappresentati delle compagini di serie B con gli arbitri. A organizzare il lavoro è stato il secondo Savini. Ecco le foto della seduta: