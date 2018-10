Universiadi, cambio di programma: già domani al Vigorito Lauro: "Abbiamo stilato un programma con le due società sannite"

La volontà è quella di anticipare i tempi. L’impresa Costruzionitalia che lunedì 22 alle 10,30 effettuerà un sopralluogo presso lo stadio “Ciro Vigorito” per dare il via ai lavori in vista delle Universiadi 2019, in realtà già domani mattina farà una prima visita alla struttura.

Nel pomeriggio invece alle ore 15 l’impresa Edil Pa. Gri. effettuerà il sopralluogo presso la struttura del Rugby, il campo Pacevecchia.

“Abbiamo convenuto sia con il Benevento Calcio che con il Benevento Rugby di stilare un crono programma dei lavori che non ostacoli lo svolgimento dei rispettivi campionati.” – spiega il consigliere delegato Lauro – “Per questo motivo, ad esempio, si procederà subito all’avvio dei lavori per la costruzione della strada di collegamento con lo stadio “Ciro Vigorito”, mentre i lavori interni alla struttura verranno effettuati nel mese di gennaio, approfittando dell’assenza di impegni casalinghi della squadra”.