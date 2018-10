Benevento, il ritorno del sannita Bruno al Vigorito Il centrocampista "mancava" dal 2013

Lunedì sera tornerà al Vigorito il centrocampista Alessandro Bruno. Il calciatore beneventano milita nel Livorno, anche se nelle recenti uscite non ha trovato molto spazio scendendo in campo solo in occasione della gara persa con il Lecce. Bruno ha cominciato la carriera proprio in maglia giallorossa, nello Sporting Benevento di Spatola. Dopo il fallimento della società ha girovagato sui campi della C2 fino ad arrivare alla Nocerina di Gaetano Auteri, facendo nascere non pochi malumori tra i tifosi giallorossi a causa dell'accesa rivalità con il sodalizio molosso. Due anni fa è arrivato anche l'esordio in serie A con la maglia del Pescara. L'ultima volta che Bruno ha fatto tappa al Vigorito è stata proprio in occasione del derby giocato nell'aprile del 2013. Le possibilità di vederlo in campo nel posticipo non sono alte, ma al di là di vecchie ruggini non sarà indifferente per lui tornare nel Sannio da calciatore, anche perché la carriera è ormai giunta nelle ultime fasi (ha 35 anni) e potrebbe essere l'ultima occasione di giocare, anche se da avversario, dinanzi ai suoi concittadini.

foto tratta da iltirreno.gelocal.it