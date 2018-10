Volta: "Affronteremo il Livorno come se fosse il Real Madrid" Il centrale difensivo giallorosso: "Dobbiamo sfruttare al meglio i tre impegni casalinghi"

E' il calciatore più utilizzato da Bucchi insieme a Puggioni. Massimo Volta è alla ricerca del riscatto e attraverso le righe del “Corriere dello Sport” ha parlato del momento della compagine giallorossa:

“Onestamente non ci aspettavamo le ultime sconfitte dopo l'ottimo inizio di campionato. Devono insegnarci che senza la giusta cattiveria puoi perdere con chiunque, anche se abbiamo ancora tutto il tempo per rimediare. La sosta è arrivata nel momento giusto perché ci ha permesso di lavorare sugli errori commessi, oltre a recuperare i diversi acciaccati. I gol subiti? Sì, ne sono tanti. Il gioco del mister è molto offensivo e ci espone a ripartenze e magari a qualche fallo di troppo. Al di là di tutto una squadra che ambisce alla promozione non può permettersi di incassare dieci gol dopo sei giornate”.

DIFESA - “Ho giocato con i vari Antei, Billong e Costa. Mi trovo bene con tutti. Certo, una coppia di centrali stabile può permetterti di aumentare l'affiatamento, ma bisogna dire che non siamo mai stati fortunati a causa dei vari infortuni”.

CALENDARIO - “Dopo la sosta ci aspetta un altro tour de force. Non sarà facile giocare a La Spezia di martedì, ma dobbiamo sfruttare il piccolo vantaggio di giocare tre partite in casa su quattro. Questo aspetto può darci una spinta in più, anche perché avremo il supporto del nostro pubblico che si sta rivelando spettacolare”.

LIVORNO - “In B ti fa vincere la squadra e non il singolo. Occorre la migliore condizione da parte di tutti. Lunedì affronteremo il Livorno come se fosse il Real Madrid. Dobbiamo tornare a vincere a tutti i costi”.